Lkw flüchtet nach Unfall auf A3

BAB/Wertheim: Missglücktes Auffahren auf die Autobahn

Nach kurzem Anhalten flüchtete der Lkw-Fahrer mit dem Sattelzug vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Der Fahrer des Renaults blieb unverletzt. Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 6004-0 zu melden.

Ein 33-Jähriger wollte am Freitag, 24. November mit seinem BMW 1er an der Anschlussstelle Wertheim in Richtung Anschlussstelle Helmstadt auf die A3 auffahren. Dabei unterschätzte er offensichtlich beim Befahren des Beschleunigungsstreifens die Geschwindigkeit eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges, sodass es beim Fahrstreifenwechsel des BMW zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Wertheim: Unbekannter fährt gegen Hausecke Ein Bewohner der Hospitalstraße in Wertheim meldete, dass die linke Ecke seines Hauses zwischen dem Montag, 4. Dezember und Mittwoch, 6. Dezember beschädigt worden war. Der Spurenlage nach, könnte die Metallblende an der Ecke des Schaufensters durch ein rangierendes Fahrzeug beschädigt worden sein. Da keine Hinweise auf den Täter oder das Tatfahrzeug vorliegen, bittet die Polizei Wertheim unter der Telefonnummer 09342 9189-0 um Hinweise.

Wertheim: Fehlgeschlagen Driftversuche?

Auf einem Parkplatz in der Webereistraße in Külsheim hat am Sonntagnachmittag ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug bei einem "rutschigen Fahrmanöver" die angrenzende Lagerhalle beschädigt. Vermutlich prallte er mit dem Heck seines Fahrzeuges gegen die Blechverkleidung der Halle und trug dabei auch einen Schaden am Rücklicht seines Pkw davon. Ob ein Tatzusammenhang zu dem Driftmanöver beim Sportplatz in Wertheim in der Nacht auf Sonntag besteht, ist derzeit nicht bekannt. Wer die "Fahrübungen" beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei Wertheim unter der Telefonnummer 09342 9189-0 zu melden.



