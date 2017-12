In Wertheim Spiegel gestreift: Polizei sucht Unfallverursacher

An diesem entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter. An der Unfallstelle fanden Polizeibeamte den grauen Außenspiegel eines Opel Corsas, Baujahr 2006-2014 und stellten diesen sicher, da dieser aller Wahrscheinlichkeit vom PKW des Verursachers stammen müsste. Personen, die sachdienliche Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, sollten sich bei der Polizei Wertheim, Telefon 09342 9189-0, melden.

Fahruntüchtig - Alkohol oder Drogen am Steuer



Tauberbischofsheim/Wertheim. Gleich drei Autofahrer mussten in der Nacht zum Mittwoch die Polizei zur Blutprobe begleiten, weil sich sich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ans Steuer ihres jeweiligen PKW gesetzt hatten. Bei der Überprüfung einer Mercedesfahrerin, gegen 23.10 Uhr auf der Hauptstraße in Tauberbischofsheim stellten die Polizisten erste Anzeichen fest, dass die 56-jährigen Frau vermutlich betrunken ist. Da die Autofahrerin keinen Alkoholtest machen konnte oder wollte, musste sie die Polizeibeamten begleiten und eine Blutprobe abgeben. Nur kurz danach, gegen 23.30 Uhr, fiel ein weiterer Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle an der Ausfahrt eines Wertheimer Autohofs in den Blättleinsäckern auf. Da der 50-Jährige seinen Seat äußerst unsicher über die Landesstraße 2310 fuhr und auf die A3 auffahren wollte, stoppten die Polizisten das Auto. Sofort stieg den Beamten Alkoholgeruch in die Nase, nachdem der Fahrer das Fenster geöffnet hatte. Ein Alkotest brachte Klarheit. Das Gerät zeigte über 1,8 Promille an. Dies hatte zur Folge, dass für den 50-Jährigen Fahrtende war und er die Polizeibeamten zur Blutentnahme begleiten musste. Vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand ein weiterer Autofahrer, der kurz vor 1 Uhr in Wertheim kontrolliert wurde. Mit seinem BMW fuhr er auf der Straße Am Wartberg, als sein Wagen von den Beamten gestoppt wurde. Der 33-jährige Fahrer machte einen äußerst verschlafenen und verwirrten Eindruck auf die Beamten. Zudem bemerkten sie weitere Anzeichen auf Drogenkonsum, welchen der Fahrer auch einräumte. Daher war auch für den 33-Jährigen an Ort und Stelle Fahrtende. Eine Blutprobe musste er abgeben, bevor er wieder freien Fußes weiterziehen konnte.

bak/Polizei Heilbronn