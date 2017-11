Ehemaliges Wertheimer Krankenhaus: Männer arbeiten ungesichert auf Dach

Eine Streife des Polizeireviers Wertheim stellte dann fest, dass sich mehrere Arbeiter, ungarischer Abstammung, auf dem Dach in einer Höhe von etwa 20 m befanden. Sie waren gerade dabei das Kupfer entlang des Dachrandes im Bereich der Dachblende abzubauen. Die Arbeiten fanden ohne Absturzsicherung statt. Ein zusammengebundenes Abschleppseil sollte als Sicherung dienen. Das hinzugerufene Bauamt stellte die Arbeiten sofort ein. Der verantwortliche Bauleiter wird zur Anzeige gebracht. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen die Unfallverhütungsvorschriften ermittelt.

Grünsfeld: Autofahrer unter Drogeneinfluss Gleich zweimal musste die Autobahnpolizei Tauberbischofsheim Maßnahmen gegen Autofahrer treffen, die unter Dorgeneinfluss am Steuer saßen. Gegen 17.30 Uhr wurde an der Rastanlage Tauber West an der A 81 der 50 jährige Fahrer eines PKW BMW aus Bielefeld angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Be-reits eine Stunde später wurde an der gegenüberliegenden Rastanlage Tauber Ost die 31-jährige Fahrererin eines PKW Fiat aus Prosselsheim durch die gleiche Streifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Auch bei dieser Fahrzeuglenkerin bestand der Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Sie räumte ein, kurz zuvor Amphetamin zu sich genommen zu haben. Eine Ampulle Amphetamin händigte die Dame der Polizei aus. In beiden Fällen wurde von den Autofahrern eine Blutprobe entnommen.

