Im Rahmen der Kontrolle flüchtete dieser dann plötzlich zu Fuß, konnte von den nacheilenden Polizeibeamten jedoch eingeholt und festgenommen werden. Bei der jetzt folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27 jährige, unter anderem, keinen Führerschein hatte, unter Einfluss von Betäubungsmittel gefahren war und falsche Personalien angegeben hatte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, entsprechende Anzeigen werden vorgelegt.Am Freitag, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 81 jährige Radfahrerin den Radweg zwischen Lauda und Gerlachsheim. Dort streifte diese einen Fußgänger und kam zu Fall. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, zog sich dabei eine Verletzung am Kopf zu und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Laut. Zeugenangaben fuhren mehrere Radfahrer an der am Boden liegen-den Radfahrerin vorbei, ohne sich um diese zu kümmern. Ob eine unterlassene Hilfeleistung vorliegt wird hier noch geprüft.Originalmeldung der Polizei Heilbronn für Main-Tauber