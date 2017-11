18-Jähriger bei Wertheim gegen Leitplanke geprallt

Dort übersteuerte er vermutlich aus Unachtsamkeit sein Fahrzeug nach links, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen die dortige Leitplanke. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der 18-Jährige blieb unverletzt.



Wertheim/Bettingen: Langfinger erwischt

Zum gemeinsamen Diebstahl sind am Samstagnachmittag vier Männer in das Wertheim Village aufgebrochen. Die Langfinger hatten eine Einkaufstasche präpariert und damit mehrere Kleidungsstücke im Wert von circa 230 Euro ergaunert. Der Sicherheitsdienst war auf die Bande aufmerksam geworden und hielt die Männer fest, bis die Polizei eintraf. Die Herren müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahl.

Wertheim: Pkw eingeschlagen und Werkzeuge entwendet - Zeugen gesucht

In einer Tiefgarage in der Bismarckstraße in Wertheim haben Unbekannte einen geparkten Pkw beschädigt und dann Werkzeug aus dem Inneren des Wagens entwendet. Im Zeitraum von Samstag, gegen 13.30 Uhr, und Sonntag, gegen 13.15 Uhr, schlugen die Unbekannten mehrere Scheiben des Opels Antara ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Außerdem erbeuteten sie in dem Pkw Diebesgut in Höhe von circa 500 Euro. Das Polizeirevier Wertheim sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können und sich unter der Telefonnummer 09342 91890 melden sollen.



