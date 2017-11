Boxberg: Zwei Verletzte nach Wildschweinkollision auf der Autobahn

Die 26-jährige Fahrerin eines PKW Passat konnte eine Kollision mit einem Wildschwein einer kleineren Rotte nicht vermeiden. Der PKW schleuderte zunächst gegen die Mittelleitplanke und in der Folge erneut quer über die Fahrbahn gegen die Außenleitplanke. Sowohl die 26-Jährige als auch ein männlicher Mitfahrer wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.Zwei weitere 24 und 27 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden nach ärztlicher Untersuchung im Krankenhaus wieder entlassen. Wegen des zunächst qualmenden Fahrzeugs und auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr verständigt, die mit 25 Mann und sechs Fahrzeugen zum Einsatz kam. Ein Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen des DRK waren zur medizinischen Erstversorgung vor Ort. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 20 000 Euro, an Verkehrseinrichtungen ca. 1 000 Euro.Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag verschaftten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten der Behindertenwerkstatt im Halbrunnenweg. Nach dem Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Täter ins Gebäudeinnere, wo sie Schränke, Schreibtische und einen Medikamententresor öffneten. Neben Arzneimitteln wurde ein Kleinbetrag an Bargeld sowie eine größere Menge an Kunststoffpfandflaschen entwendet. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342 91890 entgegen.Originalmeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn