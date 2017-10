Betrunkener Rollerfahrer prallt gegen Mauer und Mast

Randalierer unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.20 Uhr befuhr ein 42-jähriger mit seinem Roller die Hauptstraße in Freudenberg in Fahrtrichtung Wertheim. Auf Höhe der Hauptstraße 167 wollte diese nach links in eine Einfahrt abbiegen. Infolge von Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen rutschte der Roller beim Abbiegen auf der regennassen Fahrbahn weg. Bei dem Sturz zog sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen im Gesicht zu, da er mit dem Kopf gegen eine Mauer und einen Mast prallte. Der Mann trug nur einen Jet- Helm. Da er bei der Unfallaufnahme deutlich nach Alkohol roch und schwankte wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Külsheim. In den frühen Morgenstunden des Samstag liefen mehrere Randalierer durch die Rathausstraße, Boxtalstraße und die Hauptstraße. Dabei beschädigten sie aufgestellte Kürbisse und warfen die Teile auf Straßen und Wege. Sie beschädigten einen Verkehrsspiegel und besprühten einen Pkw mit Farbe. Auch mehrere Blumentöpfe, Dekoteile und Statuen wurden Opfer dieser sinnlosen Zerstö-rungswut einiger Dummköpfe. Das Polizeirevier Wertheim, Tel. 09342/91890, hofft nun auf Zeugen, welche Angaben zu den Randalierern machen können.

Sachbeschädigung

Weikersheim/Schäftersheim. Am Samstag, 28.10.2017, zwischen 02.00 und 04.00 Uhr, wurden durch Unbekannte aus dem Hofraum Münchsgarten 1, verschiedene Gegenstände auf die Garagendächer geworfen. Un-ter anderem eine Biotonne und ein Tretroller. Die Unbekannten benötigten dazu vermutlich mehrere Versuche. Entsprechende Geräusche lassen diesen Schluss zu. Dadurch entstand an den "Wurfgegenständen" ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die genauen Schäden an den Garagen müssen noch ermittelt werden. Da in der Nähe die Veranstaltung Caribbean Night war, hofft das Polizeirevier Bad Mergentheim, Tel. 07931/54990, auf Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.



Originalmeldung der Polizei Heilbronn