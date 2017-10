Betrüger geben sich als Bankangestellte aus

Der Mann gab vor, die neue Telefonnummer der Bankfiliale mitteilen zu wollen und betrat ohne weiteres die offenstehende Haustür. Erst bei dem Anblick einer weiteren Person, verließ der Unbekannte das Haus fluchtartig. Der Beschreibung zufolge ist der Mann circa 30-40 Jahre alt, circa 170-180 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat sehr kurze braune Haare und eine Halbglatze, trug eine Brille, ein helles Hemd und eine dunkelblaue Jeans. Außerdem spricht er Deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet um Achtsamkeit. Seien sie vorsichtig mit Unbekannten vor der Haustür und lassen sie diese nicht offen stehen. Informieren sie die Menschen in Ihrem Umfeld und schützen sie diese vor Betrug. Falls sie einen ähnlichen Vorfall erleben, verständigen Sie augenblicklich die Polizei über den Notruf 110.

Wertheim: Diebstahl von Motorsäge

Ein Dieb trieb sich zwischen dem 6. und 16. Oktober in der Siedlung Neuhof in Vockenrot herum. Der Täter öffnete die Tür eines ehemaligen Stalls. Er gelangte ins Innere, indem er einen Schieberiegel zurückzog. Aus einem Schrank entwendete der Langfinger eine Benzinmotorsäge und Kleinwerkzeug. Die Bewohnerin hörte in den frühen Morgenstunden Geräusche, die mit der Tat zusammenhängen könnten. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, sollten sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Originalmeldung Polizei Heilbronn