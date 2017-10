Wertheim/Bettingen: Zeugen nach Rasierer-Diebstahl auf LKW-Parkplatz gesucht

Gut rasiert haben sich womöglich Unbekannte nach einem Einbruch auf einem Lkw-Parkplatz in der Straße Blättleinsäcker in Bettingen. Zunächst zerschnitten die Diebe im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochfrüh die Wand eines Sattelaufliegers, um sich einen Überblick über die Ladung zu verschaffen. Dann öffneten sie die Ware auf zwei Paletten und entwendeten mehrere Rasiererverpackungen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnummer 09342 91890, zu melden.



Heilbronn (ots) - Wertheim: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall Bei einem Auffahrunfall auf der Mühlenstraße in Wertheim ist es am Mittwoch zu einem Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7.000 Euro gekommen. Eine Pkw-Lenkerin und ein Pkw-Lenker waren in Richtung Waldenhausen unterwegs. Als die 48-Jährige mit ihrem BMW in einen Parkplatz gegenüber des Rathauses einparken wollte, bemerkte der 19-Jährige im Opel hinter ihr dies womöglich zu spät. Nach dem Zusammenstoß mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

