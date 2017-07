Unwetterschäden in Wertheim

Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste beschädigten dort fünf geparkte Fahrzeuge. An diesen entstand dadurch schätzungsweise ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Feuerwehr Wertheim war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um Straßenzüge von umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen zu befreien. In der Wertheimer Mühlenstraße ergoss sich aus Richtung Mühlensteige Erde und Geröll auf die L 506 im Kurvenbereich. Auf der A 81 kam es zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim aufgrund Starkregens und Aquaplanings zu fünf Verkehrsunfällen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Külsheim: Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden von 9.000 Euro entstand am Mittwochmorgen bei der Kollision zweier Pkw in Külsheim. Ein 81-jähriger Pkw-Lenker befuhr in Külsheim die Pionierstraße und wollte die L 509 geradeaus in das Industriegebiet Taubenbaum überqueren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw Opel Corsa. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten.

Külsheim: Vorfahrt nicht beachtet - eine Person verletzt

Eine verletzte Person und 6.000 Euro Sachschaden waren das Resultat eines Zusammenstoßes zweier Pkw am Mittwochnachmittag. Eine 44-jährige Pkw-Lenkerin wollte in Steinbach an der Einmündung des Heuweges die Schönertsbachstraße überqueren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Hundheim kommenden BMW und stieß mit ihrem Volvo gegen diesen. Der 57-jährige BMW-Fahrer wurde verletzt und musste im Krankenhaus Wertheim behandelt werden.

Polizeipräsidium Heilbronn