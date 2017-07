Drei Wildunfälle im Main-Tauber-Kreis

Am Donnerstagmorgen befuhr der Fahrer eines AUDI die alte Würzburger Straße in Richtung Großrinderfeld, als plötzlich von links ein Reh auf die Fahrbahn sprang, mit dem PKW leicht kollidierte und wieder im angrenzenden Feld verschwand. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Wieder erwischte es einen PKW AUDI. Dessen Fahrer befuhr die L 504 von Külsheim kommend in Richtung Tauberbischofsheim. Etwa 200 Meter nach dem Schützenhaus sprang von links ein Reh auf die Fahrbahn und gegen den Pkw. Das Reh verendete im Straßengraben. Der Schaden am PKW wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Am Freitag kam es in den frühen Morgenstunden auf der L 578 zwischen Großrinderfeld und Tauberbischofsheim zu einem weiteren Wildunfall. Ein AUDI stieß dort mit einem die Straße von links querenden Rehbock zusammen. Dabei entstand am AUDI ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Rehbock blieb verletzt liegen und musste von der hinzugekommenen Streife seiner Qualen erlöst werden.

Mehrere PKW beschädigt - Zeugen gesucht



Lauda-Königshofen. Bisher unbekannte Täter beschädigten in den frühen Morgenstunden des Freitag in Lauda in der Goethestraße mindestens sieben PKW indem die Außenspiegel abgetreten wurden. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Es soll sich um drei bis vier Jugendliche gehandelt haben, von denen eine Person ein Kapuzenshirt und helle Kleidung trug. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda Tel. 09343 62130 in Verbindung zu setzen.



PKW gegen Ampel - eine Person leicht verletzt

Igersheim. In den Nachmittagsstunden des Mittwoch wollte der Fahrer eines VW Golf auf der B 19 von Igersheim kommend nach Bad Mergentheim abbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkleit auf regennasser Fahrbahn geriet er mit seinem Fahrzeug auf die dortige Verkehrsinsel und stieß gegen den Ampelmast. Durch den Aufprall wurde die 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4.000 Euro.

Möglicher Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße

Bad Mergentheim. Der Fahrer eines VW Golf befuhr am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr in Bad Mergentheim die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Da er einen Schlag an seinem Fahrzeug wahrnahm und der rechte Außenspiegel einklappte, ging er davon aus, dass er mit seinem Fahrzeug ein geparktes Fahrzeug beschädigt haben könnte. Bei einer Nachschau konnte kein Schaden an den geparkten Fabhrzeugen festgestellt werden. Sollte ein Schaden an einem der geparkten Fahrzeuge entstanden sein, diesen bitte beim Polizeirevier Bad Mergentheim Tel. 07931 54990 melden.

Originalmeldung der Polizei Heilbronn