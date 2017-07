Traktorgespann bei Großrinderfeld umgekippt

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf einem Gemeindeverbindungsweg, nahe der Kreisstraße zwischen Brunntal und Großrinderfeld, ein Verkehrsunfall mit einem Traktorfahrer, der Langholz transportierte. Offensichtlich musste dieser einem entgegenkommenden Pkw Seat mit dunkler Lackierung ausweichen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Gespann. Dieses wurde durch die Last des gezogenen Stammholzes ausgewuchtet und kippte um. Der Lenker, des Traktors, ein 80-jähriger Landwirt aus dem Main-Tauber-Kreis erlitt Prellungen an der Schulter und am Kopf. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Zur Aufklärung des Verkehrsunfalles sucht die Polizei nun dringend den Lenker/Lenkerin des entgegenkommenden Pkw Seat. Dieser wird gebeten sich dringend mit der Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim unter 09341/60040 in Verbindung zu setzen.

Originalmeldung der Polizei