15-Jährige und Polizei liefern sich Verfolgungsjagd mit Klettereinsatz

Eine Verfolgungsjagd mit Klettereinsatz hat sich am Mittwochabend,

gegen 22.15 Uhr, eine 15-Jährige in der Uhlandstraße in Bad

Mergentheim mit der Polizei geliefert. Das Mädchen, das von einer

Krankenhaus-Notaufnahme aus in eine Jugendpsychatrie verlegt werden

sollte, war weggelaufen und dabei in der Boxberger Straße auf

Polizeibeamte getroffen. Erneut nahm sie reißaus und kletterte

während ihrer Flucht auf ein Wartehäuschen. Von da aus ging es weiter

auf ein Baumhaus und darüber auf das Dach des nebenstehenden

Anwesens, woraufhin die Polizei die Freiwillige Feuerwehr als

Unterstützung anforderte. Die Jugendliche kletterte weiter bis in den

hinteren Bereich des Anwesens und hielt sich im Gebüsch versteckt.

Während einer Durchsuchung des Gartens gab das Mädchen ihr Versteck

auf und konnte nach einer kurzen Verfolgung von den Polizeibeamten

eingefangen werden. Die Polizei brachte die Jugendliche zurück in das

Krankenhaus, von wo aus sie in die Jugendpsychatrie überwiesen wurde.

Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Mergentheim. Unfallflucht beging am Freitagvormittag im Zeitraum von 10.00 bis

14.00 Uhr eine unbekannte Person in der Straße Beim Oelsteg. Der

Unbekannte fuhr einen geparkten BMW an und verließ den Unfallort ohne

sich um den Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Zeugen des

Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim,

Telefon 07931 54990, zu melden.

Unfall auf Supermarktparkplatz

Tauberbischofsheim. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Pestalozziallee in

Tauberbischofsheim kam es am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, zu einem

Zusammenstoß zweier Pkw. Auf dem Weg zur Parkplatzausfahrt stieß eine

Fahrerin mit einer von rechts kommenden Fahrerin zusammen. In dem von

rechts kommenden Fahrzeug wurden dabei die Airbags ausgelöst, wodurch

Qualm entstand. Da ein Zeuge dachte, dass es sich bei dem Qualm um

Anzeichen von Feuer handeln würde, rief er die Feuerwehr, welche

ebenfalls vor Ort kam. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.

Insgesamt kam es zu einem Sachschaden von 8000 Euro.

Sattelzug missachtet Einfahrtsverbot, Rückstau

bis B 27

Tauberbischofsheim. Trotz eines Verbotsschildes für übergroße Fahrzeuge und zweier

Blinkleuchten als verstärkte Kenntlichmachung fuhr am Mittwochmorgen,

gegen 07.50 Uhr, ein Sattelzugfahrer in die Hauptstraße in

Tauberbischofsheim ein. Vor der Eisenbahnbrücke musste er seine

Weiterfahrt abbrechen, weshalb es zu einem massiven Rückstau bis zur

B 27 kam. Wegen des Staus konnte der Fahrer nur in Etappen

zurücksetzen, weshalb die Situation sich erst um 08.35 Uhr

vollständig klärte.

Pkw auf Firmenparkplatz beschädigt, Zeugen gesucht

Grünsfeld. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter im

Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen blauen Opel Tigra

am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Das geparkte Fahrzeug befand

sich auf einem Firmenparkplatz am Waltersberg in Grünsberg, weshalb

auch Beschäftigte des Unternehmens als Verursacher infrage kommen

könnten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Spurensicherung überführt Randalierer

Tauberbischofsheim. Gute Spurensicherung zahlt sich aus: An einer ehemaligen Schule in

der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim hatte im April ein zunächst

Unbekannter eine Fensterscheibe beschädigt. Mit einem vor Ort

vorgefundenen Metallhalter eines Briefkastens hatte er die

Doppelverglasung eines Fensters beim Haupteingang eingeschlagen und

damit einen Schaden in Höhe von 500 Euro verursacht. Polizeibeamte

konnten am Tatort Finger- und Blutspuren sichern, die nun

erfreulicherweise zur Ermittlung des Täters führten.

Brand auf Mülldeponie

Wertheim. Auf einer Mülldeponie in Wertheim hat es von Mittwoch- auf

Donnerstagnacht, gegen 01.52 Uhr, gebrannt. Das Feuer war im

Sperrmüllbereich ausgebrochen und wurde von aufmerksamen Zeugen

gemeldet. Ingesamt waren mehrere Feuerwehren mit sieben

Löschfahrzeugen, die das Feuer unter Kontrolle bringen konnten, sowie

Ersthelfer des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort im Einsatz.

Offensichtlich wurde niemand verletzt und es entstand kein

Sachschaden.

Einbruch und Diebstahl

Wertheim/Urphar. In ein Wohnhaus in der Dietenhaner Straße in Urphar ist ein

Unbekannter am Mittwoch im Zeitraum zwischen 07.45 und 16.35 Uhr

eingebrochen und hat mehrere Schmuckstücke entwendet. Mit einem

Hebelwerkzeug brach die unbekannte Person ein Holzfenster im

Erdgeschoss des Zwei-Parteinhauses auf und stieg durch dieses in den

Wohn- und Essbereich des Hauses ein. Der Unbekannte durchsuchte

mehrere Räume und durchwühlte dabei Schränke und Schubladen. Aus

einer Schmuckkassette entnahm er mehrere Schmuckstücke und floh durch

das Einstiegsfenster. Andere Wertgegenstände, wie beispielsweise

einen Laptop, ließ er stehen. Zeugen des Einbruchs werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Originalmeldung der Polizei