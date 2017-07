Drei Einbrüche in drei Wertheimer Vereinsheime

Meldungen der Polizei für den Main-Tauber-Kreis

Wertheim Samstag, 01.07.2017 - 12:23 Uhr

Zwischen 29. und 30. Juni haben Einbrecher die Vereinsheime in Nassig, des Sportfischereivereins und der Marine-Jugend in Wertheim heimgesucht. In allen drei Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.