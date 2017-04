Hundehasser präparien Köder mit Schneckenkorn

Eine Hundebesitzerin war am Montagmorgen mit ihrem Labrador hinter der Stadthalle auf einem Fuß- und Radweg unterwegs. Am Rand des Wegs fand der Hund einen Teil eines Knochens, der mit blauen Körnern präpariert war. Da der Labrador bereits einen Teil des Knochens gefressen hatte, bevor die Frau dies merkte, musste er sofort von einem Tierarzt behandelt werden. So konnte das Schlimmste verhindert werden.Bei einer Absuche des Gebiets konnten zwei weitere ausgelegte Köder gefunden werden. Die Spezialisten der Polizei fanden auch an diesen Schneckenkorn, das für Kinder und Tiere tödlich wirken kann. Hinweise gehen an die Polizei in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810.Über 3.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Montag in Wertheim. Ein 64-Jähriger hatte um 11.15 Uhr seinen silbernen Opel Astra auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkt. Als er kurz nach 12 Uhr wieder zu dem Wagen zurückkam, hatte dieser frische Beschädigungen. Da die Polizei keine Hinweise auf den Verursacher hat, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890, beim Revier in Wertheim zu melden.

Wertheim: BMW zerkratzt

Mindestens 3.000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter in der Wertheimer Bahnhofstraße. Dort hatte ein 66-Jähriger seinen weißen BMW 218 mit Künzelsauer Kennzeichen am Sonntagabend abgestellt. Als er am Montagmorgen wegfahren wollte, sah er tiefe Kratzer über die gesamte Beifahrerseite. Diese sind offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand eingeritzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die sich beim Revier Wertheim, Telefon 09342 91890, melden möchten.



Polizei