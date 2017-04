Mann würgt Kontrahenden und Streit um Parkplatz

Gefährliche Körperverletzung - Mann würgt Kontrahenden



Kampf um einen freien Parkplatz in Wertheim

: Ein 36-jähriger, in der Schweiz lebender, Kosovare und ein 38-jähriger, in Bayern wohnhafter, Iraner gerieten am Samstag, dem 15.04.2017, gegen 17.55 Uhr, im Kassenbereich eines Fachgeschäftes im FOC Wertheim Village, auf Grund des vorherrschenden Gedränges, in ein Gerangel und Streitigkeiten.Als der 38-Jährige nach dem Bezahlen den Laden verließ, hielt er sich noch auf der Freifläche davor auf. Als auch der 36-Jährige den Store verlassen hatte, keimten im Freien die Streitigkeiten erneut auf. Es kam zu gegenseitigen Beschimpfungen und Beleidigungen. Als der 38-Jährige dann noch angeblich die Ehefrau des 36-Jährigen beleidigte, wurde er von diesem mit beiden Händen am Hals gewürgt. Durch das beherzte Eingreifen eines unbeteiligten Zeugen konnten die Kontrahenten getrennt werden.Anschließend wollte der 38-Jährige mit seinem Handy die Polizei verständigen. Als der 36-Jährige dies sah, schlug er ihm das Handy aus der Hand, so dass es auf den Boden fiel und zu Bruch ging. Der eintreffende Sicherheitsdienst trennte die Beteiligten und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 38-Jährige erlitt durch den Würgegriff leichte Kratzer und hatte Schluckbeschwerden. Eine sofortige ärztliche Behandlung wurde von ihm abgelehnt.Das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/91890, sucht hierzu Personen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können.: Ermittlungen gegen zwei Beschuldigte führt das Polizeirevier Wertheim. Am Samstag, gegen 17.35 Uhr, fuhr eine 55-Jährige mit DB C-Klasse auf den Parkplatz des FOC Wertheim Village ein.Als sie einen freien Parkplatz entdeckte, wurde dieser jedoch durch eine 53-Jährige Fußgängerin versperrt, welche diesen für ihren parkplatzsuchenden Ehemann freihalten wollte. Sie stellt sich hierbei so auf den Parkplatz, dass die DB-Fahrerin nicht einparken konnte.Für dieses Verhalten erhält die 53-Jährige eine Strafanzeige wegen Nötigung. Die 55-Jährige wiederum fährt daraufhin langsam an die Geschädigte heran, so dass diese nach hinten weglaufen muss. Durch das mehrfache Vorfahren und nach hinten schieben wird die 53-Jährige am linken Knie durch die DB-Fahrerin berührt und leicht verletzt. Die DB-Fahrerin erhält nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.





Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis