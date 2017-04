Wertheim: Jugendlicher bei Unfall verletzt

Wertheim: Ungewöhnlicher Fund

Der Jugendliche war mit seinem Zweirad von Hundheim in Richtung Dörlesberg unterwegs, verlor jedoch in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte daraufhin in den Straßengraben. Glücklicherweise wurde der 17-Jährige nur leicht verletzt. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.

Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs machten in der Wertheimer Straße "Neue Vockenroter Steige" am Montagabend einen ungewöhnlichen Fund. Als sie aus einem im Freien stehenden Container Regenwasser absaugten, kam eine ehemalige Kriegswaffe in Form eines Geschützes zum Vorschein. Durch die Witterung ist die Waffe nicht mehr funktionsfähig. Da der Container lediglich ein bis zwei Mal im Jahr vom Wasser befreit wird, ist unklar von wem und wann das Kriegsgerät entsorgt wurde.

Wertheim: Auto beschädigt

Wahrscheinlich beim Vorbeifahren mit seinem PKW beschädigte ein Unbekannter zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 9.25 Uhr, ein am rechten Fahrbahnrand in der Wertheimer Georg-Feuerstein-Straße geparkten Opel Astra. Aufgrund der Beschädigungen, könnte der Unfallverursacher einen Anhänger an seinem PKW gehabt haben. Anstatt sich um den durch den Steifvorgang entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzen.

Wertheim: Gegen Toyota getreten

Seine Wut an einem geparkten Toyota Yaris lies ein Unbekannter zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 15 Uhr, in Wertheim aus. Zuvor parkte der 25-jährige Besitzer sein Auto am rechten Fahrbahnrand des Berliner Rings. Als er am nächsten Tag zu seinem Toyota zurückkehrte, stellte er fest, dass jemand gegen die hintere linke Tür getreten hatte. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Einbruch in Gebrauchtwagenhandel

Das Grundstück eines Gebrauchtwagenhandels in der Wertheimer Willi-Brandt-Straße war zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, offensichtlich das Ziel von Dieben. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und entwendeten vier Alufelgen mit Reifen der Marke Good Year. Außerdem montierten sie die Katalysatoren aus den Auspuffanlagen von insgesamt fünf PKW. Der Diebstahlschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Wertheim: Zwei Autos beschädigt

Zwei Autos, welche am rechten Fahrbahnrand des Berliner Rings in Wertheim geparkt waren, wurden zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 9.15 Uhr, beschädigt. Ein Toyota Avensis war in Fahrtrichtung und ein VW Sharan direkt dahinter entgegen der Fahrtrichtung dort abgestellt. Der Täter riss oder schlug den rechten Außenspiegel des Toyotas ab. Außerdem zerkratzte er die Beifahrerseite. Die gleichen Beschädigungen wies der VW Sharan auf der linken Seite auf. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu kontaktieren.

Wertheim: Diesel gestohlen

Unbekannte machten sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, an einem Bagger, welcher auf einer Baustelle an der Einmündung Almosenberg in Wertheim abgestellt war, zu schaffen. Die Täter brachen den gesicherten Tankdeckel des Baggers auf und entnahmen daraufhin zirka 200 Liter Kraftstoff im Wert von zirka 230 Euro. Hinweise auf die Täter gehen an das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890.

Originalmeldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis