Elfjähriger im Main-Tauber-Kreis vermisst

Dario W. ist zirka 1,68 Meter groß

und hat eine füllige / dicke Figur.

Er hat dunkelblonde, kurze Haare

und trug am Morgen einen grauen Pullover,

eine schwarze Jogginghose

und schwarze Turnschuhe.

Der an frühkindlichem Autismus erkrankte Dario W. wurde am Vormittag von seinen Eltern bei der Polizei als vermisst gemeldet. Offenbar hatte er einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um gegen 10 Uhr aus dem elterlichen Haus zu entwischen. Da er sehr gerne mit der Bahn fährt, ist es wahrscheinlich, dass er sich derzeit auch in einer solchen fortbewegt. Möglicherweise hat er eine für morgen geplante Zugreise nach Wiesbaden / Mainz vorzeitig in Angriff genommen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass er auf andere Art versucht nach Hessen / Rheinland-Pfalz zu gelangen. Dario W. war bereits in der Vergangenheit hin und wieder ausgebüchst, um mit dem Zug zu fahren. Hinweise darauf, dass dem Jungen etwas zugestoßen sein könnte, gibt es bislang nicht.Dario W. dürfte einen nervösen Eindruck auf andere Menschen machen. Er wird als zapplig und unruhig beschrieben. Oftmals bewegt er Finger, Hände und Arme etwas unkontrolliert.