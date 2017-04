Wertheim:22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Polizei Heilbronn für Main-Tauber

Wertheim Sonntag, 09.04.2017 - 18:52 Uhr

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 22jähriger mit seinem Motorrad der Marke "Kawaski" das liebliche Taubertal in Richtung Wertheim. Zwischen Gamburg und dem Kloster Bronnbach und kommt dieser in einer Rechtskurve im Bereich der dortigen Eisenbrücke von der Fahrbahn ab und schleudert in die dortige Leitplanke.