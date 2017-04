Nach Unfall einfach weggefahren

Ein 66-Jähriger stellte seinen Opel Zafira gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Leonhard-Karl-Straße ab. Als er zirka eine Stunde später wieder zurückkam, stellte er fest, dass sein Auto beschädigt worden war. Vermutlich war ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken an dem Opel hängen geblieben. Anstatt jedoch die Polizei zu informieren suchte der Unfallverursacher sein Heil in der Flucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Originalmeldung der Polizei Heilbronn