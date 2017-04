Wertheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bad Mergentheim: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Königheim: Vorfahrt missachtet

Lauda-Königshofen: Vorfahrtsverletzung

Ein entsprechender Vortest fiel positiv aus. Bei ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 07131 104-1010 gerne zur Verfügung.Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Bad Mergentheim. Gegen 09.30 Uhr befuhr ein 72-jähriger Citroen-Fahrer die Deutschordenstraße stadtauswärts in Richtung Igersheim. An der Einmündung in die Westumgehung übersah er beim Fahrstreifenwechsel vermutlich den Pkw BMW eines 32-Jährigen. Beide Fahrzeuge streiften sich deshalb.Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Königheim. Kurz nach 18 Uhr befuhr eine 24-jährige Renault-Fahrerin die Straße "Breitenflur" aus Richtung Ortsmitte kommend. An der Einmündung zur B 27 bog sie nach links ein und übersah hierbei vermutlich den Pkw Toyota eines 48-Jährigen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt.Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfall am Dienstag in Königshofen gewesen sein. Gegen 15 Uhr überquerte eine 50-Jährige mit ihrem Pkw VW die Kreuzung Becksteiner Straße/Badstraße. Dabei übersah sie vermutlich den Pkw Nissan einer 22-Jährigen. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

