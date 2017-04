Main-Tauber-Kreis: Scheunen-Diebe weiterhin unterwegs

Im Februar und März dieses Jahres waren es vier Fälle. Am vergangenen Wochenende schlugen die Täter neun Mal zu. In Weikersheim-Neubronn brachen sie einen außerorts liegenden Schweinestall und eine Scheune auf, stahlen allerdings nur etwas Werkzeug. In Markelsheim hebelten die Einbrecher an drei Schuppen die Bügelschlösser auf. Aus den Hütten stahlen sie ein Notstromaggregat, Gartenfräsen, Rasenmäher und diverse andere Gartengeräte. In Tauberbischofsheim versuchten sie in drei landwirtschaftliche Gebäude einzubrechen, was jedoch in allen Fällen nicht gelang.

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher aus Osteuropa stammen und mit Transportern oder Anhängern unterwegs sind, da sie die zum Teil großen Geräte und Maschinenteile sonst nicht wegfahren könnten. Außerdem vermuten die Ermittler, dass die Täter immer wieder kommen werden, weshalb die Bevölkerung zur Mitarbeit aufgerufen wird. Verdächtige Transporter im ländlichen Bereich mit auswärtigen oder gar ausländischen Kennzeichen auf Feldwegen sowie direkt an Scheunen und Maschinenhallen sollten umgehend, auch über den Notruf 110, der Polizei gemeldet werden. Die Bedenken, dass ein Missbrauch des Notrufes vorliegt, wenn einmal "falscher Alarm" gegeben wird, ist unbegründet. Die Polizei fährt in solchen Fällen lieber mehrmals umsonst hinaus, als einmal zu wenig oder zu spät. Unbedingt sollten Zeugen die Kennzeichen und eventuelle Aufschriften solcher Fahrzeuge notieren und an die Polizei weitergeben.