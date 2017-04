Unfall mit Pferdeanhänger bei Tauberbischofsheim

Hierdurch kippte der Anhänger, beladen mit zwei Pferden, um. Beide Tiere konnten unverletzt geborgen werden. An Fahrzeug, Anhänger und Leitplanke entstanden Sachschäden in Höhe von circa 20.000 Euro. Auf der Autobahn staute sich der Verkehr während der Unfallaufnahme und Bergung des Gespanns zurück. Am Stau-Ende ereignete sich ein Folgeunfall. Eine 70-Jährige Mercedesfahrerin erkannte offenbar die Bremslichter und die Warnblinkanlage eines vor ihr fahrenden Citroens zu spät und fuhr hinten auf. Dessen Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 32.000 Euro.

Originalmeldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis