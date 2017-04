Unfall im Main-Tauber-Kreis: Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

Auffahrunfall an Fußgängerampel

Wertheim Sonntag, 02.04.2017 - 21:49 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Sonntagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, in der Ortsdurchfahrt Unterbalbach ereignet.