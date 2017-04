Wertheim: Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Diebstahl einer Jacke

Weil ein Pkw am Ortsausgang in ein Grundstück abbiegen wollte, mussten die beiden nachfolgenden Pkw ebenfalls abbremsen. Ein 21-jähriger Daimler-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden VW-Polo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf einen VW Golf aufgeschoben. Die beiden Insassen im VW Polo klagten über Nacken- und Kopfschmerzen, benötigten aber keinen Rettungsdienst. Der Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Wertheim. Ein 45-Jähriger Mann war am Freitag zwischen 15.15 und 16.20 Uhr zu Besuch in einer Cafe-Bar in der Wertheimer Innenstadt. Er hängte seine Jacke über einen Stuhl und arbeitete an seinem Notebook. Während dieser Zeit entwendete ein unbekannter Täter die schwarze Softshelljacke. In dieser befand sich eine hochwertige Brille und eine Marken-Armbanduhr. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier in Wertheim unter der Telefonnummer 09342 9189-0 entgegen.

Brand einer Bachböschung

Külsheim. Am Freitag gegen 16.30 Uhr wurde sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei zu einem Böschungsbrand alarmiert. Das Feuer, das das Ausmaß von etwa 2,5 Quadratmeter hatte, konnte durch die 18 Floriansjünger schnell gelöscht werden, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Bei der Spurensicherung wurde ein abgebrannter Silvesterkracher in der Nähe zu einem Baumstumpf gefunden werden, weshalb von einer Brandstiftung ausgegangen wird. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier in Wertheim unter der Telefonnummer 09342 9189-0 entgegen.

Brand einer Mülltonne

Tauberbischofsheim. Über die Rettungsleitstelle wurde die Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 04.20 Uhr zu einem Brand Am Heimbergsflur alarmiert. Vor Ort stellten die neun Floriansjünger fest, dass eine Plastiktonne mit Altpapier brannte und löschten diese zügig ab. Aufgrund der Gesamtumstände wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Nummer 09341 81-0 zu melden

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Tauberbischofsheim. Auf der Landstraße 504 von Külsheim Richtung Tauberbischofsheim kam es am Freitag gegen 11.10 Uhr zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 43-jähriger Ford-Lenker wollte auf Höhe des Reitstalls einen Lkw überholen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Lkw. Der Ford-Fahrer versuchte noch, auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuglenker leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro, am Lkw entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

