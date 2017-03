Betrunken auf der A3: Auto streift Mittelschutzplanke

Verkehrspolizei

Wertheim Donnerstag, 30.03.2017 - 10:16 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag hat ein alkoholisierter Autofahrer auf der A 3 in der Baustelle bei Wertheim die Mittelschutzplanke gestreift.