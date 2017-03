Weikersheim: Großbrand einer Lagerhalle

Wertheim-Kembach: Kellerbrand - War ein alter Herd die Ursache?

Beim Eintreffen der Polizei stand die gesamte Halle bereits in Flammen. Nach ersten Ermittlungen wurde das Feuer bei Schweißarbeiten entfacht. Im Gebäude waren circa 30 Wohnmobile untergestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa eine Million geschätzt. Die Feuerwehren Weikersheim und Bad Mergentheim mit Teilorten waren mit 60 Mann und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Kreisstraße zwischen Weikersheim und der Abzweigung nach Bronn musste kurzfristig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.



Ein seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr in Betrieb gewesener Herd in der Waschküche eines Hauses in der Kembacher Kembachtalstraße soll am Mittwochmittag einen Brand ausgelöst haben. Vermutlich wurde der Herd versehentlich eingeschaltet und ein darauf abgelegter Gegenstand entzündete sich. Die Feuerwehr Wertheim konnte das Feuer schnell löschen. Es wird von einem Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro ausgegangen.

Originalmeldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis