Bad Mergentheim - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tauberbischofsheim - Diebstahl von Fahrrad



Creglingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Tauberbischofsheim - Pkw beschädigt

Lauda-Königshofen: Sachbeschädigung

Der Täter ließ dann von seinem Vorhaben ab und ging flüchtig. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefonnummer 07931/54990, zu melden.Im Verlauf des Samstagnachmittags wurde vom Fahrradständer am Bahnhof Tauberbischofsheim ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls entwendet. Das Fahrrad war mittels Schloss an den Fahrrandständer angekettet. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen, welche den Diebstahl beobachtet haben, sich bei der Dienststelle unter Tel. 09341/810 zu melden.Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 14:35 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Norma in Creglingen ein dort geparkter Pkw Skoda Fabia beschädigt. Unbekannter Fahrzeugführ fuhr vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen die Heckstoßstange des Skoda. Anschließend entfernte dieser sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Am geschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich bei der Dienststelle unter Tel. 09341/810 zu melden.Einen in der Mergentheimer Straße in Höhe McDonalds geparkten Audi A6 beschädigte unbekannter Täter im Zeitraum zw. Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 03.00 Uhr. Mit einem spitzen Gegenstand wurde der linke vordere Kotflügel zerkratz. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Dienststelle unter Tel. 09341/810 zu melden.In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Außenspiegel eines geparkten 1er BMW in der Balbachtalstraße in Oberbalbach abgerissen. Der Unbekannte Täter schleuderte im Anschluss daran das Spiegelgehäuse gegen die dortige Hauswand, so dass die Fassade beschädigt wurde. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Dienststelle unter Tel. 09341/810 zu melden.





Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis