Lauda-Königshofen: 21-Jähriger mit Messer verletzt

Tauberbischofsheim: Arbeiter beim Fräsen schwer verletzt

Er stand auf dem Gehweg vor seinem geparkten Auto und benutzte noch sein Mobiltelefon. Es besteht der Verdacht, dass ein früherer Bekannter ihm beim Vorbeigehen ein Messer in den Rücken rammte und anschließend flüchtete. Der Verletzte konnte noch nach Hause gelangen und den Notarzt verständigen. Wegen der Schwere der Stichverletzung musste er im Krankenhaus notoperiert werden.Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Polizei leitete nach Bekanntwerden des Vorfalls eine Fahndung nach dem 22-jährigen Tatverdächtigen ein und konnte diesen noch am Samstagabend festnehmen. Zu den Vorwürfen schweigt er bislang. Der mutmaßliche Täter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts; der 22-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft.Die Kripo Tauberbischofsheim sucht dringend noch Zeugen, die ab dem späten Samstagnachmittag im Stadtbereich Lauda den Tatverdächtigen in auffälliger Weise wahrgenommen haben. Die Person ist 185 cm groß, von schlanker Statur, sie war zur Tatzeit dunkel bekleidet. Hinweise bitte unter Telefon 09341 81-0.Bei Fräsarbeiten in einem Gartengrundstück in der Dittigheimer "Untere Torstraße" wurde am Dienstagmorgen, gegen 11:20 Uhr, ein Arbeiter schwer am Bein verletzt.Der Mann musste durch die Feuerwehren Dittigheim und Tauberbischofsheim vom Arbeitsgerät befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten anschließend in eine Spezialklinik. Die Feuerwehr war mit 28 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Ursache des Unfalls steht bislang noch nicht fest.

Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis