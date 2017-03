Wertheim: Brandstiftung am Sportheim

Wertheim: Verkäuferinnen abgelenkt - Zigaretten weg

. Glücklicherweise ging das Feuer wieder aus und lediglich der am Pfosten angebrachte Scheinwerfer wurde beschädigt. Anschließend gossen die Männer Benzin in die Kanalisation und zündeten dieses ebenfalls an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Männer entfernten sich mit einem Pkw vom Brandort.

Einen besonders dreisten Trick ließen sich zwei Männer einfallen um an Zigaretten zu gelan-gen. Am Freitag, 17.03.2017, gegen 20,45 Uhr verwickelte ein südländisch aussehender ca. 1,85 m großer, ca. 25-30 Jahre alter Mann mit 3 -Tage-Bart die Schichtleiterin eines großen Einkaufsmarktes im Reinhardshof ein Verkaufsgespräch weil er angeblich etwas bestellen wollte. In dieser Zeit nutzt ein 2. Täter die Abwesenheit um in die Büroräume zu gelangen. Dort nimmt er einen ca. 1,6m hohen und ca. 60 cm breiten Rollcontainer und schiebt diesen Richtung Ausgang. Der Mann trug eine zweiteilige weiße Arbeitskleidung.



Er ist ca. 30 Jahre alt und ca 1,75 cm groß.

Einer Verkäuferin fiel der Mann mit dem Rollcontainer auf. Dieser gab auf Befragen an, dass er Zigaretten bringe. Die Verkäuferin traute der Situation nicht und lief deshalb zur Schichtleiterin um den Umstand abzuklären. Bis die beiden Frauen wieder bei den Büroräumen waren, war der Täter samt dem Rollcontainer verschwunden. Auch der angebliche Besteller nutze die Gelegenheit um das Weite zu suchen. In dem Rollcontainer, welcher mit einem Vorhängeschloss gesichert war, befanden sich ca. 50 Stangen Zigaretten im Wert von ca. 3.000 Euro.

Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis