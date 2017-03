Wertheim: Zeugen nach mutmaßlichem Bettelbetrug gesucht

Wertheim: Mit Promille gegen Mauer

Beamten des Polizeireviers fiel am Montag, gegen 12.30 Uhr ein blauer Ford Kastenwagen mit rumänischer Zulassung auf, weshalb dieser gestoppt und die beiden Insassen kontrolliert wurden. Hierbei fanden die Polizisten zunächst keine Anhaltspunkte auf Straftaten und beendeten die Überprüfung. Wie zu einem späteren Zeitpunkt in Erfahrung gebracht werden konnte, soll jedoch eine größere Personengruppe samt Kindern in den Tagen zuvor im Main-Tauber-Kreis unterwegs gewesen sein und dort gebettelt haben. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass hierbei in betrügerischer Art und Weise gebettelt wurde, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Wertheim, unter Telefon 09342 9189-0, melden.

Über zwei Promille zeigte das Alkoholmessgerät bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit eines Autofahrers nach einem Unfall am Dienstagabend an. Mit einem Renault Laguna war ein 31-Jähriger kurz vor Mitternacht auf der Landesstraße 2310 zwischen Urphar und Eichel unterwegs. Vermutlich weil er sich betrunken ans Steuer gesetzt hatte, geriet er mit seinem Fahrzeug zunächst nach rechts aufs unbefestigte Bankett. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal gegen eine Natursteinmauer. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer betrunken war und überprüften dies. Da der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.



Wertheim: Nach Polizisten geschlagen und getreten

Mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss eine 39-Jährige nach einem Vorfall am Montag in Wertheim rechnen. Die Polizei wurde gegen 19.20 Uhr verständigt, da die betrunkene Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mehrere Bewohner übelst beschimpfte und diese bedrohte. Ferner bewarf sie zwei flüchtende Anwohner mit vollen Bierflaschen, ehe sie sich in ihrer Wohnung im Dachgeschoss des Hauses einschloss. Da von weiteren Störungen auszugehen war, sollte die Wohnungstür fachmännisch geöffnet werden. Noch bevor die Tür geöffnet werden konnte, öffnete die Frau von innen und ging sofort auf die Beamten los. Bei dem Versuch, die 39-Jährige in Gewahrsam zu nehmen, versuchte sie jedoch einem Beamten eine brennende Zigarette ins Gesicht zu schlagen und wollte die Ordnungshüter auch mehrfach treten. Es gelang ihr jedoch nicht, diese zu verletzen. Der renitenten Frau wurden daraufhin die Handschließen angelegt. Dem nicht genug, beleidigte sie die Polizisten auf dem Weg zum Streifenwagen und auf der Fahrt zum Revier, wo sie ihren Rausch ausschlafen musste, mehrfach.

Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis