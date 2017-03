Wertheim: Rauchentwicklung durch angebrannte Essen

Wertheim Sonntag, 05.03.2017 - 10:45 Uhr

Zu einer starken Rauchentwicklung durch angebranntes Essen kam es in einem Mehrfamilienhaus im Haslocher Weg am Sonntagmorgen gegen 02.05 Uhr.