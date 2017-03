Heilbronn: Demonstration "Neckar Castorfrei" mit 650 Teilnehmern

Polizei Heilbronn

Wertheim Samstag, 04.03.2017 - 17:34 Uhr

Circa 650 Teilnehmer nahmen am Samstagnachmittag an der ersten größeren Protestkundgebung unter dem Motto "Neckar Castorfrei" in Heilbronn teil.