Auto in Bad Mergentheim beschädigt und abgehauen

Vermutlich blieb der Unfallverursacher beim Rangieren an dem PKW hängen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der unbekannte Autofahrer weg.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden, gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 melden.

Fischsterben in Zuchtanlage

Gerlachsheim. Rund 30.000 Euro Sachschaden entstand nach ersten Schätzungen bei einem Fischsterben in einer Fischzuchtanlage am Dienstag in Gerlachsheim, Gewann "Unteres Floß". Die Anlage wird mit Wasser aus dem Grünbach gespeist. Die Feuerwehr Gerlachsheim war mit 15 Einsatzkräften vor Ort, um mit Pumpen den Sauerstoffgehalt der Anlage zu erhöhen. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse zur Ursache des Fischsterbens vor. Die Ermittlungen des Arbeitsbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis laufen.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn