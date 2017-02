Wertheim: Tote Fische im Kolbensee gefunden

Wertheim: Ackerschlepper beschädigt

Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte beschädigten zwischen Montag, 20. Februar, und Montag, 27. Feburar, einen auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wertheimer Bismarckstraße abgestellten Ackerschlepper, welcher über die Wintermonate für den Winterdienst verwendet wird. Die Täter schlugen die Abdeckung für das Rück- und Begrenzungslicht ein und entwendeten eine Glühbirne. Außerdem hingen sie den Gaszug auf der linken Seite aus und nahmen den Sicherungssplint mit. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim in Verbindung zu setzen.

Lauda-Königshofen: 100 Liter Diesel gestohlen

Zirka 100 Liter Kraftstoff schläuchelte ein unbekannter Dieb zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 09.30 Uhr, aus dem Tank eines LKW, der in der Antoniusstraße in Lauda-Königshofen abgestellt war. Der Täter hebelte hierzu den Tankdeckel mit einem Werkzeug auf. Zeugen, die Hinweise auf den Täter haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Bad Mergentheim: Über PKW gerannt

Wahrscheinlich ein Jugendlicher beschädigte am Montag, gegen 18 Uhr, einen in einer Parkbucht in der Unteren Mauergasse in Bad Mergentheim geparkten silberfarbenen Toyota. Der zirka 16 Jahre alte und 1,70 Meter große Heranwachsende war in einer Gruppe unterwegs und ging beim Passieren des PKW nicht daran vorbei sondern lief über das Auto. Dabei entstanden mehrere kleine Eindellungen auf dem Toyota. Wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht nun nach dem Teenager, der über das Auto gelaufen ist. Er soll zur Tatzeit einen hellgrauen Pulli und eine hellblaue Jeans getragen haben. Außerdem hat er dunkle, kurze Haare. Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990.

