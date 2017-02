Gebogene Nägel verstreut

Baggerlöffel entwendet

Container brennt

Auch auf dem Nachbargrundstück wurden dieselben Nägel verstreut, hier kam es nicht zu einem Schaden. Der Polizeiposten Külsheim ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Durch das Biegen der Nägel wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter bewusst ein schädigendes Ereignis hervorrufen wollten. Das unter Umständen langsame Entweichen der Reifenluft während der Fahrt birgt große Gefahren für den Fahrzeugführer und auch für andere Verkehrsteilnehmer. Zeugen des überaus gefährlichen Tuns werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Külsheim, Telefon 09345 241, in Verbindung zu setzen.Ein hydraulisch verstellbarer Grabenräumlöffel des Fabrikats Lehnhoff mit Schnellwechsler MS03 im Wert von circa 2.000 Euro, wurde von einem Gelände im Neubaugebiet in Impfingen entwendet. Die unbekannten Täter waren vermutlich in der Zeit von 15. Februar auf 17. Februar aktiv. Es muss davon ausgegangen werden, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger verwendet wurden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, in Verbindung zu setzen.Weil auf dem Gelände einer Werkstoff-Firma in Königshofen ein Container brannte, musste die Feuerwehr Lauda-Königshofen am frühen Dienstagmorgen, gegen 4.00 Uhr, mit 30 Mann ausrücken. Bei der Ladung der brennenden Wechselbrücke handelte es sich nicht um Gefahrgut. Der Behälter wurde geleert und das Schuttgut gelöscht. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.



Polizei Heilbronn