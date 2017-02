Ahorn: Unfall auf spiegelglatter Straße

Tauberbischofsheim: Auf geparkten Pkw geprallt



Königheim: Straßenverkehrsgefährdung Das Polizeirevier

Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro; verletzt wurde niemand.Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag, dem 10.02.2017, gegen 11.35 Uhr, in der Gartenstraße. Eine 75jährige Peugeot-Fahrerin kam aus ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und prallte gegen einen geparkten Pkw Peugeot. Verletzt wurde niemand.Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, sucht sowohl Geschädigte als auch Zeugen zu einem Vorfall, welcher sich am Freitag, dem 10.02.2017, gegen 17.00 Uhr, auf der B27 ereignete. Der Fahrer eines Mercedes-Sprinter überholte zwischen dem Parkplatz Schweinberger Höhe und Weikerstetten eine vor ihm fahrende Kolonne. Hierbei gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer. Nachdem der Sprinter-Fahrer am Ortseingang Weikerstetten angehalten hatte, wurde er von zwei unbekannten Fahrzeugführern wegen seines Verkehrsverhaltens verbal sanktioniert.

Polizei Heilbronn