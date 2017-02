22-Jähriger stirbt bei Tauberbischofsheim

Polizei Heilbronn für Main-Tauber

Wertheim Sonntag, 05.02.2017 - 08:17 Uhr

Tödliche Verletzungen erlitt ein 22-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 21.20 Uhr auf der BAB A81 zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn nahe Lauda-Königshofen.