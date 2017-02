Tauberbischofsheim: Mann eingeklemmt und schwer verletzt

Tauberbischofsheim: Unfall beim Rückwärtsfahren

Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Lkw auf einem Firmengelände rückwärts an eine Laderampe. Dabei wurde der 59-Jährige, der hinter dem Lkw stand, gegen die Laderampe gedrückt und schwer verletzt. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Tauberbischofsheim. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer die Hauptstraße stadteinwärts. Kurz vor der Brücke bemerkte er, dass sein Lkw zu hoch ist, um die Stelle zu passieren. Deshalb fuhr er anschließend rückwärts, um wieder zu wenden. Dabei übersah er vermutlich einen hinter dem Lkw verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 61-Jährigen und stieß mit diesem zusammen.

Freudenberg: Bei Brand leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 69-jährige Hausbewohnerin bei einem Brand am Mittwochnachmittag in Freudenberg zu. Kurz nach 16 Uhr brach aus bislang noch unbekannter Ursache an einem seit längerer Zeit nicht mehr benutzten Herd ein Feuer aus, das auch auf die darüber angebrachte Dunstabzugshaube übergriff. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen schnell ablöschen. Der Sachschaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

