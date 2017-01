Dreiste Diebe in Bad Mergentheim unterwegs

Mit einer dreisten Masche schaffte es eine Diebin am Samstag, gegen 15.00 Uhr, in die Wohnung eines 80-Jährigen im Bad Mergentheimer Erlenbachweg zu gelangen. Die Täterin klopfte an die Tür des Rentners und bat, in gebrochenem Deutsch, um eine Spende für taubstumme und blinde Menschen. Der gutmütige Mann gab der Frau zehn Euro. Daraufhin wünschte sie ein Glas Wasser. Auch diese Bitte erfüllte der Senior und ging in die Küche um der Frau Wasser zu holen. Ohne Erlaubnis folgte die Diebin in die Wohnung und verlangte nach dem Wasser auch noch einen Wein, woraufhin der 80-Jährige sie aus seiner Wohnung verwies. Am nächsten Tag bemerkte er dann, dass aus seinem Schlafzimmer zwei Kosmetikkoffer mit Schmuck fehlten. Vermutlich betrat eine zweite Person unbemerkt die Wohnung, während die Frau mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild Ablenkung gewährleistete und stahl in dieser Zeit die Koffer.

Die Polizei warnt vor dieser dreisten Masche und bittet Geschädigte, sich unter der Notrufnummer 110 oder beim zuständigen Polizeirevier zu melden. Zeugen, denen Verdächtige Personen aufgefallen sind, werden ebenfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Fahrradgeschäft

Tauberbischofsheim. Unbekannte Diebe brachen zwischen zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in ein Fahrradgeschäft in Tauberbischofsheim ein. Die Täter hebelten die Eingangstür des Gebäudes in der Daimlerstraße auf und gelangten so ins Innere des Geschäfts. Aus diesem entwendeten die Diebe in erster Linie hochwertige Fahrräder der Marke Bulls und Scott. Außerdem sind unter dem Diebesgut einige E-Mountainbikes und Rennräder. Ersten Ermittlungen zufolge fehlen zirka 45 Fahrräder im Gesamtwert von ungefähr 100.000 Euro. Aufgrund der Menge der gestohlenen Zweiräder geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, oder die Hinweise auf den Verbleib der gestohlenen Fahrräder geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn