Betrunkener versteckt sich im Haus

Polizei stellte das Fahrzeug gegen 19.30 Uhr im Bereich eines Wohnhauses im Mühlwörtweg fest. Ein Zeuge hatte davon berichtet, dass der Wagen zuvor von dem Gelände einer Firma weggefahren sei. Auf mehrfaches Läuten der Beamten an der Haustüre des Gebäudes auf dessen Anwesen der PKW stand, wurde den Polizisten aus einem der Fenster deutlich gemacht, dass sie nicht ins Innere des Hauses kommen werden.



Fehlanzeige, der Betroffene konnte nach erfolgter Wohnungsöffnung im Gebäudeinneren angetroffen und festgenommen werden. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen die das Fahrzeug und seinen Fahrer im Bereich der Weingärtnerstraße/Bismarckstraße gesehen haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim, unter 09342 91890, in Verbindung zu setzen.

Freudenberg: Vermisster wieder aufgefunden

Ein 84-jähriger, schwer an Demenz erkrankter Mann wurde am Sonntagabend in Freudenberg vermisst. Eine großangelegte Suche unter Einbindung mehrerer Polizeistreifen, der Feuerwehr Freudenberg, der DRK Hundestaffel Mergentheim, der DLRG und einem Polizeihubschrauber verlief erfolgreich. Der Hilflose konnte gegen 22.12 Uhr, in der näheren Umgebung seines Wohnheims in der Otto-Rauch-Straße aufgefunden werden.

