Tauberbischofsheim: Neues AfD-Büro beschmiert

Polizei Heilbronn

Wertheim Sonntag, 29.01.2017 - 14:01 Uhr

Farbschmierereien am neuen AfD-Büro am Tauberbischofsheimer Marktplatz bemerkte eine Streife des örtlichen Polizeireviers in der Nacht zum Samstag, kurz nach 3 Uhr.