Wertheim: Schule aufgebrochen

Polizei Heilbronn für Main-Tauber

Wertheim Sonntag, 29.01.2017 - 12:27 Uhr

In der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag schlugen in Wertheim bislang unbekannte Täter zwei Scheiben der Grund- und Werkrealschule in der alten Vockenroter Steige ein. Die Täter drangen in die Schule ein und schlugen mehrere Türen ein.