Betrunkener schläft im Autohaus seinen Rausch aus

Enkeltrick-Betrüger unterwegs



Diebstahl durch Wechseltrick



Beamtin durch Widerstandshandlung verletzt

Einbruchsversuche in Firmengebäude

Wildunfall mit hohem Schaden

Einbruch in Firma

Die hinzugerufenen Polizisten konnten den tiefschlafenden Mann nur durch lautes Schreien und kräftiges Schütteln wecken. Zunächst konnte der 37-Jährige zum Polizeirevier Buchen verbracht werden. Dort wurde der Grund für seinen komatösen Zustand bekannt, welcher selbst die erfahrenen Beamten zum Staunen brachte. Knapp 4,7 Promille zeigte das Testgerät an. Grund genug ihn in ärztliche Obhut zu übergeben."Bist du es (Vorname)", so meldete sich ein mutmaßlicher Betrüger am Dienstagmittag in Buchen gegenüber einer 80-Jährigen mit lieblicher Stimme am Telefon. Die Seniorin meinte im Anrufer einen Verwandten zu erkennen und sprach ihn deshalb auch mit dem Vornamen an. Der Unbekannte nahm die "Steilvorlage" dankend an und wollte sich im weiteren Verlauf "Geld" leihen und dies auch selbst abholen. Nachdem Hinweis der Geschädigten, dass sie kein Geld habe, wurde das Telefongespräch beendet. Gleich drei solcher Fälle wurden der Polizei auch aus Wertheim gemeldet.Dort versuchte eine weibliche Betrügerin am Montagmittag unter dem Vorwand "sie hätte sich in Würzburg eine Wohnung gekauft" Geld von älteren Menschen zu fordern. Glücklicherweise reagierten die Betroffenen in allen Fällen richtig und es kam zu keiner Geldübergabe. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Seien sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als ihre Verwandte oder Bekannte ausgeben, die sie als solche nicht erkennen. Geben sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Äußerste Vorsicht bei Geldforderungen am Telefon. Halten sie vorsorglich Rücksprache mit ihrer Familie und informieren sie schnellst möglichst die Polizei über 110.Unter dem Vorwand ein Zwei-Euro-Stück in Telefongeld wechseln zu wollen, wurde ein 85-Jähriger am Dienstagmorgen an einer Bushaltestelle in der Pfalzburgstraße angesprochen. Der Senior zückte seine Brieftasche und suchte nach Kleingeld was der Unbekannte zum Anlass nahm, selbst mit seinen Fingern im Münzfach des Geldbeutels zu hantieren. Kurze Zeit später bemerkte der Betroffene das Fehlen mehrerer Geldscheine. Der Täter wird als männlich, circa 175 cm groß beschrieben. Er soll zwischen 50 und 55 Jahre alt sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke sowie einer Wintermütze mit Schild. Er könnte nach der Tat in einen weißen Pkw gestiegen sein. Hinweise zu dem Betrüger oder dem weißen Pkw, nimmt das Polizeirevier Mosbach, unter 06261 809 0, entgegen.Mit einem Körpergewicht von circa 130 Kilogramm ausgestattet, trat ein 17-Jähriger einer Polizistin des Polizeireviers Mosbach mit beiden Füßen und mit voller Wucht ins Gesicht. Zuvor wurde die Polizei am Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr, zu einer Schlägerei an den Neckarelzer Bahnhof gerufen. Dort trafen die Beamten einen 18-Jährigen mit blutverschmierter Nase an. Ein Zeuge konnte mitteilen, dass der Kontrahent des jungen Mannes in ein angrenzendes Grundstück geflüchtet sei. Bei der Nachschau durch die Polizei wurde er unter einem Baum liegend entdeckt und aufgefordert aufzustehen. Der Jugendliche missachtete jegliche Anweisung der Schutzleute und konnte nur durch das Anlegen von Handschellen und einem enormen Kraftaufwand zum Streifenwagen gebracht werden. Bereits auf der Rückbank sitzend wand sich der Betroffene geschickt und trat nach der Ordnungshüterin die sich im Bereich der Türe befand.Glücklicherweise verletzte er sie hierbei nur leicht. Auf dem Transport zur Dienststelle urinierte der Randalierer noch in den Streifenwagen. Selbst in der Ausnüchterungszelle dauerte es einige Zeit bis sich der Rabauke beruhigte. Es besteht der Verdacht, dass er bei seiner Verhaftung und auch zuvor, enorm unter dem Einfluss von Drogen stand deren Wirkung nach und nach verflachte. Auch der zuvor angetroffene Mann am Bahnhof, soll nach Polizeiangaben sichtlich unter Drogen gestanden haben. Bisherigen Ermittlungen zur Folge durchzechten beide die Nacht zuvor in Heilbronn. Daher ist nicht auszuschließen, dass sie auf dem Weg nach Neckarelz aufgrund ihres Gewaltpotentials weitere Personen angegriffen oder angepöbelt haben. Die Polizei Mosbach nimmt Hinweise hierzu, unter 06261 809 0 entgegen.Der Briefkasten einer Firma in der Bad Mergentheimer Daimlerstraße war in der Nacht von Montag auf Dienstag das Ziel von Unbekannten. Zudem wurde ein Fensterrahmen des Firmengebäudes beschädigt. Über Diebesgut ist nichts bekannt. Eine stabile Stahltüre einer Autofirma in der Theobaldstraße in Edelfingen versuchten Unbekannte von Samstag auf Sonntag aufzuhebeln. Da dies misslang drangen die Täter nicht in das Innere der Firma vor, sondern hinterließen 500 Euro Sachschaden an der Türe. Wer in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen machte, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, unter 07931 54990, in Verbindung zu setzen.Stoßstange, Motorhaube und Kühlergrill eines VW wurden durch die Wucht eines Zusammenstoßes mit einem Wildschwein beschädigt. Das Tier kreuzte zuvor auf der Straße von Nassig nach Wessental die Fahrbahn und verletzte sich hierbei schwer. Durch einen hinzugerufenen Jäger konnte der Keiler erlöst werden. Der Sachschaden am Wagen wird auf 3.000 Euro geschätzt.Ein iPad, eine Kamera, ein Diktiergerät und ein Lasermessgerät sind die Beute von unbekannten Einbrechern. In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen die Täter durch ein Kellerfenster in das Innere einer Firma in der Wertheimer Jägerstraße. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Räume im Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Die entwendeten Gegenstände dürften einen Zeitwert von ungefähr 1200 Euro gehabt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter 09342 9189 0 entgegen.

Originalmeldungen der Polizei Heilbronn