Mann meldet unbekanntes Flugobjekt über Wertheim

Brand - Bewohner rettet sich selbst aus Wohnhaus

Zigarettenautomat aufgesprengt

Aufmerksame Spaziergängerin findet Rinderkopf

Auf dem Nachhauseweg angegriffen

Schwelbrand in Wohnhaus

Das Objekt soll sich in der Nacht von Sonntag auf Montag mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Boden im Bereich der Marienbader Straße bewegt haben. Da die Polizei kein echtes UFO ausfindig machen konnte, gehen die Beamten davon aus, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine Drohne handelte.Ein 61-Jähriger konnte sich in Weikersheim aus seiner Wohnung retten, indem er über eine Leiter aus dem Fenster kletterte. In der Nacht von Sonntag auf Montag bemerkte der Mann im Untergeschoss seines Wohnhauses eine starke Rauchentwicklung. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass beim Ofen anfeuern vermutlich umliegendes Holz und Plastik in Brand geraten war. Im Einsatz waren neben der Polizei die Freiwilligen Feuerwehren Weikersheim, Nassau und Schäftersheim sowie der Rettungsdienst mit einem Sanka und einem Notarztwagen.Ein Zeuge vernahm in Creglingen am frühen Sonntagmorgen einen lauten Knall, den er nirgends zuordnen konnte. Später stellte sich heraus, dass der Knall vermutlich von der Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Bad Mergentheimer Straße in Creglingen stammte. Entwendet wurden nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Zigarettenschachteln, jedoch kein Bargeld. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 9947 0 mit dem Polizeiposten Weikersheim in Verbindung zu setzen.Dass sie einen Rinderkopf in einem Müllsack am Straßenrand aufgefunden hat, teilte eine aufmerksame Spaziergängerin am Sonntagmittag der Polizei mit. Der Rinderkopf befand sich zwischen Eubigheim und Hohentadt in der Nähe einer Haltebucht. Weitere Körperteile des Rindes konnten nicht aufgefunden werden. Warum und wer den Rinderkopf dort hinterlassen hat ist bisher unbekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 mit dem Polizeiposten Lauda-Königshofen in Verbindung zu setzen.Ein 24-Jähriger wurde auf seinem Nachhausweg in der Eisbergstraße in Oberlauda angegriffen und geschlagen, wie der Mann der Polizei berichtete. Nach seinen Angaben ist er von einer Gruppe Männern ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend wurde er von mehreren dieser Täter am Körper getreten. Der junge Mann erlitt mittelschwere Verletzungen und musste ärztlich behandelt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 mit dem Polizeiposten Lauda-Königshofen in Verbindung zu setzen.Ein Schwelbrand in der Wand und dem Fußboden wurde durch den Kaminofen eines Wohnhauses in Freudenberg ausgelöst. Am Sonntag vernahm die Familie des Wohnhauses mehrfach unbekannte Geräusche in der Nähe des Kaminofens. Später konnten diese Geräusche einem Brand zugeordnet werden. Die alarmierte Feuerwehr konnte dann einen Schwelbrand feststellen. Wie es dazu gekommen ist, ist bisher noch nicht ermittelt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben der Polizei der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Freudenberg mit 40 Mann.

Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis