Rollende Pommesbude streift Wohnmobil auf A81: 121500 Euro Schaden

Am Sonntag, dem 22.01.2017, gegen 20.57 Uhr, befuhr 50-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw mit Anhänger (rollende Pommesbude) die BAB A81 in FR Würzburg auf dem linken Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Ahorn öffnete sich während der Fahrt Infolge eines Defekts die Klappe seines Foodtruckanhängers und streifte, während einem Überholvorgang, das ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Wohnmobil, welches von einem 44Jährigen gelenkt wurde. Die offenstehende Klappe schlitzte die linke Seitenwand des Wohnmobils auf der kompletten Länge von hinten nach vorne auf. Eine sich hierbei lösende Aluschiene drang in das Fenster des Wohnmobils ein, verfehlte knapp den Kopf des Fahrers (zog diesem eine Wollmütze vom Kopf) und prallte dann in den oberen Bereich der Windschutzscheibe. Das Fahrzeuggespann geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke, wurde von dort wieder abgewiesen, schleuderte zurück und prallte nochmals mit dem Wohnmobil zusammen, welches wiederum in die rechte Schutzplanke abgewiesen wurde. Der Sachschaden beträgt rund 121.500 Euro; verletzt wurde niemand. Die BAB war in Fahrtrichtung Würzburg bis gegen 23.20 Uhr gesperrt, die Umleitung erfolgte über die U27.

Originalmeldung der Polizei Heilbronn