Wertheim-Mondfeld: Mann droht mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Polizei Heilbronn

Wertheim Sonntag, 22.01.2017 - 09:54 Uhr

Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat eine Gruppe junger Menschen in Wertheim-Mondfeld mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.