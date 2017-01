Einbruchsversuch in Wertheimer Kirchenzentrum

Ohne Beute musste ein Einbrecher nach einem Einbruchsversuch in das Kirchenzentrum Wartberg in Wertheim von dannen ziehen. In der Nacht zum Sonntag drückte er ein Metalltor auf der Gebäuderückseite auf und warf auf Griffhöhe eine Scheibe der Sakristei-Türe ein, an der er scheiterte. Der unbekannte Täter hinterließ einen Sachschaden von 300 Euro.

Personen, die im Bereich Frankenplatz oder am Salon-de-Provence-Ring verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wertheim, unter der Telefonnummer 09342 9198-0, zu melden.

Rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr

Bad Mergentheim. Ein besonders rücksichtsloses und gefährliches Verhalten legte ein Autofahrer am Samstagnachmittag in Bad Mergentheim an den Tag. Als er mit seinem BMW mit vermutlich hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr im Eisenbergweg einfuhr, umrundete er diesen gleich zweimal mit quietschenden Reifen, wodurch auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein sollen. Dank den Angaben von Zeugen konnte der zunächst Unbekannte rasch ermittelt werden.

Die gefährdeten Autofahrer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, unter 07931 5499-0, in Verbindung zu setzten.

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Tauberbischofsheim. Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine 27-Jährige, nachdem ihr Opel Corsa in der Nacht zum Montag auf der schneeglatten B290 bei Lauda-Königshofen ins Schleudern kam. Während des Schleuderns kollidierte ihr Auto mit einer Warntafel, einem Leitpfosten und einem Parkplatz-Schild. Da am Unfallort die Stoßstange des unfallverursachenden Fahrzeugs mitsamt Kennzeichen zurück blieb, konnte die Verursacherin schnell ermittelt und kurze Zeit später durch einen Streife zuhause angetroffen werden, wo sie einräumte den Unfall verursacht zu haben. Warum sie einfach davon fuhr, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

