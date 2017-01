Ehrlicher Finder in Wertheim

Der Finder zögerte nicht und gab das Geld bei der Polizei in Wertheim ab. Der Verlierer des Geldes wird nun gesucht.

Wertheim: Einbruch in Baumarkt

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagmorgen in einen Baumarkt in Wertheim-Reinhardshof in der Willy-Brandt-Straße ein. Nachdem eine Scheibe eingeschlagen worden war, konnten die Einbrecher ein Fenster öffnen und so in das Gebäude gelangen. Sie durchwühlten Bereiche des Baumarktes und fanden einen geringen Geldbetrag. Vermutlich stahlen sie auch noch zwei Edelstahlmacheten. Hinweise zu den Einbrechern bitte an das Polizeirevier Wertheim, Tel. 09342 9189-0

Polizei