Wertheim: Einbruch beim Reifenhändler

Die Einbrecher schlugen ein Fenster an dem Gebäude in der Ernst-Abbe-Straße ein und kletterten durch dieses ins Innere. Im Büro fanden sie eine Geldkassette, die sie mitnahmen.



Wertgegenstände wie Laptop, hochwertige Werkzeuge oder andere blieben unberührt. Die Polizei hofft, dass jemand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet hat. Hinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890. Polizei